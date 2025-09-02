Взрывы в Ровно: над городом летают дроны, работает ПВО
Мощные взрывы в Ровно прогремели в ночь на среду, 3 сентября, когда российские войска пытались атаковать город ударными дронами Shahed.
Взрывы в Ровно 3 сентября — какие последствия
Информацию о том, что над городом Ровно было шумно ночью, подтвердил городской глава Александр Третьяк.
— Наши силы сбивают воздушные вражеские цели. Берегите себя, — заявил он.
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение беспилотников из Житомирской области, которые направлялись в Ровенскую область.
Кроме Ровно, мощные взрывы в Запорожье и области прогремели вечером во вторник, 2 сентября. Тогда российские войска пытались атаковать ударными дронами областной центр.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.