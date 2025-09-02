Потужні вибухи у Рівному прогриміли у ніч на середу, 3 вересня, коли російські війська намагалися атакувати місто ударними дронами Shahed.

Вибухи у Рівному 3 вересня – які наслідки

Інформацію про те, що над містом Рівне було гучно вночі, підтвердив міський глава Олександр Третяк.

– Наші сили збивають повітряні ворожі цілі. Бережіть себе, – заявив він.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух безпілотників із Житомирщини, які прямували на Рівненщину.

Крім Рівного, потужні вибухи у Запоріжжі та області прогриміли ввечері у вівторок, 2 вересня. Тоді російські війська намагалися атакувати ударними дронами обласний центр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

