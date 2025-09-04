Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали пятерых пособников страны-агрессора, которые поджигали энергообъекты Укрзализныци и автомобили Сил обороны, а также пытались заложить взрывчатку под один из военных внедорожников.

Все они были завербованы врагом, когда искали легкие заработки в Telegram-каналах.

Задержаны пятеро агентов врага: что известно

Так, во Львове два агента врага были задержаны во время попытки заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль украинского воина, которого оккупанты планировали дистанционно взорвать.

Сейчас смотрят

Выяснилось, что подготовкой теракта занимались завербованные РФ 17-летний юноша из Днепропетровской области и его 16-летняя подруга из Черкасской области.

По инструкции оккупантов несовершеннолетние агенты прибыли во Львов, где из тайника забрали рюкзак с СВУ, снаряженный 4,5 кг взрывчатого вещества и гайками.

Затем они отследили машину военного, оставили под ней взрывчатку и установили напротив автомобиля телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужб.

В Киеве задержан 23-летний местный житель, который поджег релейный шкаф сигнальной установки на железной дороге.

Также в столице задержан 29-летний киевлянин, который совершил поджог служебного автомобиля одной из бригад ВСУ и военного грузовика.

На Волыни задержан 14-летний школьник из Ковеля, который в конце августа поджег мультивен украинского защитника.

На основании собранных доказательств фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозят разные сроки заключения, в частности пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.