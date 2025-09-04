Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали п’ятьох пособників країни-агресора, які підпалювали енергооб’єкти Укрзалізниці та автомобілі Сил оборони, а також намагалися закласти вибухівку під один з військових позашляховиків.

Всі вони були завербовані ворогом, коли шукали легкі заробітки в Telegram-каналах.

Затримано п’ятьох агентів ворога: що відомо

Так, у Львові двох агентів ворога було затримано під час спроби закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна, якого окупанти планували дистанційно підірвати.

Зараз дивляться

З’ясувалося, що підготовкою теракту займалися завербовані РФ 17-річний юнак із Дніпропетровської області та його 16-річна подруга з Черкаської області.

За інструкцією окупантів неповнолітні агенти прибули до Львова, де зі схованки забрали рюкзак із СВП, споряджений 4,5 кг вибухової речовини і гайками.

Потім вони відстежили машину військового, залишили під нею вибухівку і встановили навпроти автомобіля телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужб.

У Києві затримано 23-річного місцевого жителя, який підпалив релейну шафу сигнальної установки на залізниці.

Також у столиці затримано 29-річного киянина, який скоїв підпал службового автомобіля однієї з бригад ЗСУ та військової вантажівки.

На Волині затримано 14-річного школяра з Ковеля, який наприкінці серпня підпалив мультивен українського захисника.

На підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.