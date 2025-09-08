Утром 8 сентября в Киеве произошло смертельное ДТП с участием военного, который находился за рулем служебного автомобиля.

ДТП в Киеве с военным на служебном авто: что известно

По данным ГБР, которое занимается расследованием ДТП, в котором погиб правоохранитель, сегодня около 05:50 на улице Елены Телиги штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу.

— Там он столкнулся с другим автомобилем, в котором находился рядовой полиции. От полученных травм водитель и пассажир-полицейский погибли на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Военный получил телесные повреждения.

Следователи ГБР назначили ряд экспертиз и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 415 УКУ (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека).

Наказывается служебным ограничением на срок до двух лет или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или содержанием в дисциплинарном батальоне до двух лет, или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Источник : ГБР

