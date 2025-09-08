Вранці 8 вересня у Києві сталася смертельна ДТП за участі військового, який перебував за кермом службової автівки.

ДТП у Києві з військовим на службовому авто: що відомо

За даними ДБР, яке займається розслідуванням автопригоди, в якій загинув правоохоронець, сьогодні близько 05:50 на вулиці Олени Теліги штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням, допустив занос та виїхав на зустрічну смугу.

– Там він зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. Від отриманих травм водій та пасажир-поліцейський загинули на місці події, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Військовий дістав тілесні ушкодження.

Слідчі ДБР призначили низку експертиз та встановлюють всі обставини ДТП.

Відкрито кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 ККУ (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини).

Карається службовим обмеженням на строк до двох років або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або триманням у дисциплінарному батальйоні до двох років, або позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Джерело : ДБР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.