За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 229 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

По уточненной информации, вчера противник нанес по Украине 127 авиационных ударов, сбросив 391 управляемую авиационную бомбу.

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Кроме того, россияне применили 9192 дрона-камикадзе и осуществили 3001 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 112 – из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 14 июня 2026 года

Ситуация в Украине на 14 июня 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки произошло два боевых столкновения, враг нанес три авиационных удара с применением девяти управляемых авиационных бомб, осуществил 82 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Избицкое, Зыбино и в сторону Лимана.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку врага продвинуться в сторону населенного пункта Новоплатоновка.

На Лиманском направлении враг семнадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва, Торское, Озерное и в сторону Шейковки, Новоегоровки и Надежды.

На Славянском направлении противник штурмовал четырнадцать раз в районе Закотного и в сторону населенных пунктов Николаевка, Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили четырнадцать атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Иванополье, Ильиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Васильевка, Родинское, Шевченко, Новоподгородное, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новопавловка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Ганновка, Новое Шахово, Кучеров Яр, Сергеевка.

На Александровском направлении противник атаковал единожды в районе Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 32 атаки в районах населенных пунктов Рыбное, Леноконстантиновка, Гуляйпольское, Терноватое, Зализнычное, Верхняя Терса, Чаривне и в сторону Горького, Доброполья, Воздвижевки.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Степногорска и в направлении Приморска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 13 июня 2026 года

личного состава — около 1 382 870 (+1 440);

танков — 12 020 (+5);

боевых бронированных машин — 24 753 (+14);

артиллерийских систем — 44 010 (+57);

реактивных систем залпового огня — 1 868 (+3);

средств противовоздушной обороны — 1 419 (+1);

самолетов — 436;

вертолетов — 353;

наземных робототехнических комплексов — 1 661 (+13);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 349 165 (+2 132);

крылатых ракет — 4 733;

кораблей (катеров) — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 10 6675 (+401);

специальной техники — 4 288 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 572-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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