В Луцке сегодня около 8 утра группа людей повредила служебный автомобиль военнослужащих ТЦК и СП, полицейских ГУНП.

В Луцке толпа повредила авто ТЦК

9 сентября, около 8 утра, группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и полицейских ГУНП обнаружила мужчину, который не предъявил военно-учетные документы, не выполнял законные требования правоохранителей и скрылся на закрытой территории по улице Набережной.

Как сообщили в полиции Волынской области, на месте собралась толпа людей, которые повредили служебное транспортное средство группы оповещения, закрыли ворота и заблокировали выезд.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.

К слову, 4 сентября в селе Боратин на Волыни произошел конфликт между местными жителями и представителями ТЦК.

