4 сентября в селе Боратин на Волыни произошел конфликт между местными жителями и представителями ТЦК.

Об этом сообщили в Волынском ТЦК и СП.

В селе Боратин стреляли в представителей ТЦК: что известно

Известно, что группа оповещения, в которую входили военнослужащие ТЦК и сотрудники Нацполиции, проводила стандартные мобилизационные мероприятия на территории Луцка и района.

В селе Боратин представители группы оповещения решили проверить военно-учетные документы у четырех мужчин.

Во время проверки документов двое из них пытались сбежать и спрятались в заброшенном здании. Когда военные и правоохранители догнали их, мужчины начали сопротивляться и нанесли телесные повреждения одному из военнослужащих.

В ответ один из военных попытался сделать предупредительный выстрел из травматического оружия, однако нападавший выбил пистолет и открыл огонь в сторону ТЦК и полиции. Для пресечения действий был применен слезоточивый газ.

Один из военнослужащих получил травму руки, ему оказали медицинскую помощь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, нападавших доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

