На Волыни мужчины напали на военных ТЦК во время проверки документов
4 сентября в селе Боратин на Волыни произошел конфликт между местными жителями и представителями ТЦК.
Об этом сообщили в Волынском ТЦК и СП.
В селе Боратин стреляли в представителей ТЦК: что известно
Известно, что группа оповещения, в которую входили военнослужащие ТЦК и сотрудники Нацполиции, проводила стандартные мобилизационные мероприятия на территории Луцка и района.
В селе Боратин представители группы оповещения решили проверить военно-учетные документы у четырех мужчин.
Во время проверки документов двое из них пытались сбежать и спрятались в заброшенном здании. Когда военные и правоохранители догнали их, мужчины начали сопротивляться и нанесли телесные повреждения одному из военнослужащих.
В ответ один из военных попытался сделать предупредительный выстрел из травматического оружия, однако нападавший выбил пистолет и открыл огонь в сторону ТЦК и полиции. Для пресечения действий был применен слезоточивый газ.
Один из военнослужащих получил травму руки, ему оказали медицинскую помощь.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, нападавших доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.