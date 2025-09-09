У Луцьку сьогодні близько 8 ранку натовп пошкодив службове авто військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських ГУНП.

У Луцьку натовп пошкодив авто ТЦК

9 вересня, близько 8 ранку, група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських ГУНП виявила чоловіка, який не надав військово-облікові документи, не виконував законні вимоги правоохоронців та втік на закриту територію по вулиці Набережній.

Як повідомили у поліції Волинської області, на місці зібрався натовп людей, які пошкодили службовий транспортний засіб групи оповіщення, зачинили ворота та заблокували виїзд.

На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини.

До речі, 4 вересня у селі Боратин, що на Волині, стався конфлікт між місцевими мешканцями та представниками ТЦК.

