У Луцьку група людей пошкодила авто ТЦК: що відомо про інцидент
У Луцьку сьогодні близько 8 ранку натовп пошкодив службове авто військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських ГУНП.
9 вересня, близько 8 ранку, група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських ГУНП виявила чоловіка, який не надав військово-облікові документи, не виконував законні вимоги правоохоронців та втік на закриту територію по вулиці Набережній.
Як повідомили у поліції Волинської області, на місці зібрався натовп людей, які пошкодили службовий транспортний засіб групи оповіщення, зачинили ворота та заблокували виїзд.
На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини.
До речі, 4 вересня у селі Боратин, що на Волині, стався конфлікт між місцевими мешканцями та представниками ТЦК.