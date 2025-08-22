Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

В Виннице произошли столкновения с полицией во время задержания мужчины, которого разыскивал ТЦК

В Виннице произошли столкновения при попытке полицейских заблокировать мужчину, разыскиваемого ТЦК
Фото: Факти ICTV

В Виннице на улице Замостянской произошел конфликт между местными жителями и правоохранителями во время попытки задержать гражданина, которого разыскивал территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщает Полиция Винницкой области, Винницкий областной ТЦК и СП.

Столкновения в Виннице с представителями ТЦК

В полиции рассказали, что 22 августа во время патрулирования Винницы правоохранители остановили водителя за нарушение ПДД.

Сейчас смотрят

Там заявили, что во время проверки документов 25-летний водитель, который с 13 апреля разыскивается Винницким ОМТЦК и СП, пересел на пассажирское сиденье и пытался скрыться.

После этого полицейские ограничили движение мужчины на транспортном средстве, однако случайные прохожие пытались помешать рассмотрению административного производства. В полиции добавили, что сейчас продолжается проверка.

Что заявили в ТЦК о столкновении в Виннице

В то же время в Винницком областном ТЦК и СП отреагировали на ситуацию, которая произошла на улице Замостянской.

Там утверждают, что во время конфликта представители ТЦК не проводили мероприятий по мобилизации или оповещению.

— Призываем не распространять манипулятивную и искаженную информацию, — говорится в сообщении.

В Telegram-каналах распространяются видеозаписи со столкновениями на улице, в которых приняли участие более сотни жителей. Тогда на месте было около десятка правоохранителей и несколько автомобилей Национальной полиции.

Читайте также
Мобилизованный разбил чашку и порезал себе руку: реакция Киевского ТЦК
чи мають право ТЦК заходити на приватну територію

Связанные темы:

Война в УкраинеВінницяНовини ВінниціТЦК
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь