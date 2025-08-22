В Виннице произошли столкновения с полицией во время задержания мужчины, которого разыскивал ТЦК

В Виннице на улице Замостянской произошел конфликт между местными жителями и правоохранителями во время попытки задержать гражданина, которого разыскивал территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщает Полиция Винницкой области, Винницкий областной ТЦК и СП.

Столкновения в Виннице с представителями ТЦК

В полиции рассказали, что 22 августа во время патрулирования Винницы правоохранители остановили водителя за нарушение ПДД.

Там заявили, что во время проверки документов 25-летний водитель, который с 13 апреля разыскивается Винницким ОМТЦК и СП, пересел на пассажирское сиденье и пытался скрыться.

После этого полицейские ограничили движение мужчины на транспортном средстве, однако случайные прохожие пытались помешать рассмотрению административного производства. В полиции добавили, что сейчас продолжается проверка.

Что заявили в ТЦК о столкновении в Виннице

В то же время в Винницком областном ТЦК и СП отреагировали на ситуацию, которая произошла на улице Замостянской.

Там утверждают, что во время конфликта представители ТЦК не проводили мероприятий по мобилизации или оповещению.

— Призываем не распространять манипулятивную и искаженную информацию, — говорится в сообщении.

В Telegram-каналах распространяются видеозаписи со столкновениями на улице, в которых приняли участие более сотни жителей. Тогда на месте было около десятка правоохранителей и несколько автомобилей Национальной полиции.

