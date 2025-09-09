Село Яровая в Донецкой области оказалось под атакой РФ, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек, сообщил президент Владимир Зеленский.

РФ ударила по селу Яровая: подробности

Об откровенно зверском российском ударе авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области, сообщил Владимир Зеленский.

– Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших, – написал он в Telegram.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, по меньшей мере 21 человек погиб и столько же ранены — таковы последствия ужасного удара по Яровой по состоянию на 12:30.

Зеленский подчеркнул, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира.

– Россияне продолжают уничтожать жизнь, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездейственным. Требуется реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцати, – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что необходимы сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть.

Село Яровая на карте

Яровая — пгт в Краматорском районе Донецкой области Украины у реки Северский Донец, центр Яровского поселкового совета.

К слову, в Константиновке Донецкой области в результате артиллерийского обстрела РФ 3 сентября погибли девять человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 294-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

