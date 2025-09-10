В Винницкой области полицейские задержали лицо, подозреваемое в убийстве двух подростков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Убийство в Шаргороде: что известно о смерти подростков

Утром 10 сентября полиция получила обращение от местного жителя о том, что он нашел два тела с ножевыми ранениями в Шаргороде Жмеринского района.

– Правоохранители установили личности потерпевших, ими оказались ученики 10 и 11 класса Шаргородской ТГ, – уточнили в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве подростков был оперативно задержан, следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.

Все обстоятельства происшествия еще устанавливаются, по факту происшествия открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве (115 УК).

Позже городской голова Шаргорода Владимир Барецкий уточнил у себя в Facebook, что нападение на подростков совершили недалеко от городской больницы.

Он попросил каждого жителя общины, который знает что-либо об этом событии, сообщить правоохранительным органам и помочь следствию.

Источник : Нацполиция

