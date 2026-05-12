В Вене объявили результаты первого полуфинала Евровидения 2026 года. По итогам шоу определилась первая десятка участников, которые продолжат борьбу за победу в финале.

Первый полуфинал прошел в Wiener Stadthalle во вторник, 12 мая. В нем выступили 15 стран, а также представители Италии и Германии.

Кто прошел в финал Евровидения 2026

По результатам первого полуфинала Евровидения 2026 года в финал прошли:

Греция Финляндия Бельгия Швеция Молдова Израиль Сербия Хорватия Литва Польша.

Именно эти страны выступят в финале Евровидения 2026 года, который состоится 16 мая.

В гранд-финал не прошли: Португалия, Грузия, Черногория, Эстония, Литва и Сан-Марино.

Как определяли финалистов первого полуфинала

В первом полуфинале Евровидения 2026 года соревновались 15 стран. По правилам конкурса, в финал проходят десять участников с лучшим суммарным результатом голосования жюри и зрителей.

В первом полуфинале голосовали страны, участвовавшие в нем, а также Германия, Италия и зрители из категории Остальной мир.

В этом году в конкурсе принимают участие 35 стран. Юбилейный 70-й конкурс проходит в Австрии после победы страны в 2025 году.

Когда финал Евровидения 2026

Финал Евровидения 2026 года состоится 16 мая в Вене. В нем выступят 25 участников: по 10 финалистов из каждого полуфинала, представители Германии, Италии, Франции и Великобритании, а также страна-хозяйка Австрия.

Напомним, что представитель Украины Leleka выйдет на сцену второго полуфинала под номером 12.

