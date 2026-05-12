Кто прошел в финал Евровидения 2026: итоги первого полуфинала
- В Вене состоялся первый полуфинал Евровидения 2026 года.
- Определили первую десятку финалистов конкурса.
- Финалистов избрали по суммарным результатам голосования жюри и зрителей.
В Вене объявили результаты первого полуфинала Евровидения 2026 года. По итогам шоу определилась первая десятка участников, которые продолжат борьбу за победу в финале.
Первый полуфинал прошел в Wiener Stadthalle во вторник, 12 мая. В нем выступили 15 стран, а также представители Италии и Германии.
Кто прошел в финал Евровидения 2026
По результатам первого полуфинала Евровидения 2026 года в финал прошли:
- Греция
- Финляндия
- Бельгия
- Швеция
- Молдова
- Израиль
- Сербия
- Хорватия
- Литва
- Польша.
Именно эти страны выступят в финале Евровидения 2026 года, который состоится 16 мая.
В гранд-финал не прошли: Португалия, Грузия, Черногория, Эстония, Литва и Сан-Марино.
Как определяли финалистов первого полуфинала
В первом полуфинале Евровидения 2026 года соревновались 15 стран. По правилам конкурса, в финал проходят десять участников с лучшим суммарным результатом голосования жюри и зрителей.
В первом полуфинале голосовали страны, участвовавшие в нем, а также Германия, Италия и зрители из категории Остальной мир.
В этом году в конкурсе принимают участие 35 стран. Юбилейный 70-й конкурс проходит в Австрии после победы страны в 2025 году.
Когда финал Евровидения 2026
Финал Евровидения 2026 года состоится 16 мая в Вене. В нем выступят 25 участников: по 10 финалистов из каждого полуфинала, представители Германии, Италии, Франции и Великобритании, а также страна-хозяйка Австрия.
Напомним, что представитель Украины Leleka выйдет на сцену второго полуфинала под номером 12.