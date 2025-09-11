В одной из медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Черновицкой области разоблачена преступная схема заработка на желающих избежать мобилизации с помощью фиктивных медицинских документов.

Схема членов МСЭК в Черновицкой области: что известно

Как рассказали в Нацполиции, организатором незаконной схемы оказался глава одной из МСЭК Черновицкой области.

— Делец четко распределил роли между исполнителями и наладил бесперебойный конвейер для заработка, — говорится в сообщении.

Так, злоумышленник, занимая руководящий пост, привлек в незаконную схему действующих и бывших медработников, а также доверенных лиц.

Известно, что часть исполнителей занималась поиском военнообязанных, желающих избежать мобилизации, а другая — оформляла необходимые документы для экспертной комиссии.

Свои выводы втянутые в преступную схему медики делали без проведения обязательных осмотров и исследований, иногда используя фиктивные бланки и печати.

Как результат, в меддокументацию вносили ложные данные о наличии заболеваний. Готовый пакет передавали клиентам вместе с направлением для прохождения медико-социальной экспертизы.

Далее организатор незаконного бизнеса информировал членов МСЭК об очередном “клиенте”.

Таким образом комиссия принимала решение о наличии у фактически здоровых мужчин группы инвалидности, чтобы те могли избежать службы в армии и беспрепятственно уехать за границу.

В некоторых случаях члены комиссии даже принимали решение о срочном или бессрочном продлении инвалидности.

Свои услуги фигуранты оценивали от $2 тыс. до $10 тыс. в зависимости от объема оказанных услуг и конечного результата. Правоохранителям выявлено около 600 фактов изготовления поддельных медицинских документов.

По месту жительства и транспортных средств фигурантов провели более 40 санкционированных обысков, в ходе которых выявлено и изъято:

оборудование для изготовления поддельных документов;

черновые записи;

печати и штампы различных медицинских учреждений;

акты осмотра МСЭК;

бланки с подписями должностных лиц и оттисками соответствующих печатей;

уже изготовленные документы и т.д.

В зависимости от исполняемой роли всем злоумышленникам уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Всем им грозит тюремное заключение.

Источник : Нацполиция

