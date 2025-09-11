Инвалидность могли получить более 600 человек: Нацполиция разоблачила схему членов МСЭК
В одной из медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Черновицкой области разоблачена преступная схема заработка на желающих избежать мобилизации с помощью фиктивных медицинских документов.
Схема членов МСЭК в Черновицкой области: что известно
Как рассказали в Нацполиции, организатором незаконной схемы оказался глава одной из МСЭК Черновицкой области.
— Делец четко распределил роли между исполнителями и наладил бесперебойный конвейер для заработка, — говорится в сообщении.
Так, злоумышленник, занимая руководящий пост, привлек в незаконную схему действующих и бывших медработников, а также доверенных лиц.
Известно, что часть исполнителей занималась поиском военнообязанных, желающих избежать мобилизации, а другая — оформляла необходимые документы для экспертной комиссии.
Свои выводы втянутые в преступную схему медики делали без проведения обязательных осмотров и исследований, иногда используя фиктивные бланки и печати.
Как результат, в меддокументацию вносили ложные данные о наличии заболеваний. Готовый пакет передавали клиентам вместе с направлением для прохождения медико-социальной экспертизы.
Далее организатор незаконного бизнеса информировал членов МСЭК об очередном “клиенте”.
Таким образом комиссия принимала решение о наличии у фактически здоровых мужчин группы инвалидности, чтобы те могли избежать службы в армии и беспрепятственно уехать за границу.
В некоторых случаях члены комиссии даже принимали решение о срочном или бессрочном продлении инвалидности.
Свои услуги фигуранты оценивали от $2 тыс. до $10 тыс. в зависимости от объема оказанных услуг и конечного результата. Правоохранителям выявлено около 600 фактов изготовления поддельных медицинских документов.
По месту жительства и транспортных средств фигурантов провели более 40 санкционированных обысков, в ходе которых выявлено и изъято:
- оборудование для изготовления поддельных документов;
- черновые записи;
- печати и штампы различных медицинских учреждений;
- акты осмотра МСЭК;
- бланки с подписями должностных лиц и оттисками соответствующих печатей;
- уже изготовленные документы и т.д.
В зависимости от исполняемой роли всем злоумышленникам уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Всем им грозит тюремное заключение.