Інвалідність могли отримати понад 600 осіб: Нацполіція викрила схему членів МСЕК
В одній із медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) Чернівецької області викрито злочинну схему заробітку на охочих уникнути мобілізації за допомогою фіктивних медичних документів.
Схема членів МСЕК у Чернівецькій області: що відомо
Як розповіли в Нацполіції, організатором незаконної схеми виявився голова однієї з МСЕК Чернівецької області.
– Ділок чітко розподілив ролі між виконавцями і налагодив безперебійний конвеєр для заробітку, – ідеться в повідомленні.
Так, зловмисник, обіймаючи керівну посаду, залучив до незаконної схеми теперішніх і колишніх медпрацівників, а також довірених осіб.
Відомо, що частина виконавців займалася пошуком військовозобов’язаних, які бажають уникнути мобілізації, а інша – оформляла необхідні документи для експертної комісії.
Свої висновки медики, втягнуті в злочинну схему, робили без проведення обов’язкових оглядів і досліджень, іноді використовуючи фіктивні бланки та печатки.
Як результат, у медичну документацію вносили неправдиві дані про наявність захворювань. Готовий пакет передавали клієнтам разом із направленням для проходження медико-соціальної експертизи.
Далі організатор незаконного бізнесу інформував членів МСЕК про чергового “клієнта”.
Таким чином комісія ухвалювала рішення про наявність у фактично здорових чоловіків групи інвалідності, щоб ті могли уникнути служби в армії і безперешкодно виїхати за кордон.
В окремих випадках члени комісії навіть ухвалювали рішення про термінове або безстрокове продовження інвалідності.
Свої послуги фігуранти оцінювали від $2 тис. до $10 тис. залежно від обсягу наданих послуг і кінцевого результату.
Правоохоронцям виявлено близько 600 фактів виготовлення підроблених медичних документів.
За місцем проживання та транспортних засобів фігурантів провели понад 40 санкціонованих обшуків, під час яких виявлено та вилучено:
- обладнання для виготовлення підроблених документів;
- чернетки;
- печатки та штампи різних медичних установ;
- акти огляду МСЕК;
- бланки з підписами посадових осіб і відбитками відповідних печаток;
- вже виготовлені документи тощо.
Залежно від виконуваної ролі всім зловмисникам вже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Усім їм загрожує тюремне ув’язнення.