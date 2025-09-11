В одній із медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) Чернівецької області викрито злочинну схему заробітку на охочих уникнути мобілізації за допомогою фіктивних медичних документів.

Схема членів МСЕК у Чернівецькій області: що відомо

Як розповіли в Нацполіції, організатором незаконної схеми виявився голова однієї з МСЕК Чернівецької області.

– Ділок чітко розподілив ролі між виконавцями і налагодив безперебійний конвеєр для заробітку, – ідеться в повідомленні.

Так, зловмисник, обіймаючи керівну посаду, залучив до незаконної схеми теперішніх і колишніх медпрацівників, а також довірених осіб.

Відомо, що частина виконавців займалася пошуком військовозобов’язаних, які бажають уникнути мобілізації, а інша – оформляла необхідні документи для експертної комісії.

Свої висновки медики, втягнуті в злочинну схему, робили без проведення обов’язкових оглядів і досліджень, іноді використовуючи фіктивні бланки та печатки.

Як результат, у медичну документацію вносили неправдиві дані про наявність захворювань. Готовий пакет передавали клієнтам разом із направленням для проходження медико-соціальної експертизи.

Далі організатор незаконного бізнесу інформував членів МСЕК про чергового “клієнта”.

Таким чином комісія ухвалювала рішення про наявність у фактично здорових чоловіків групи інвалідності, щоб ті могли уникнути служби в армії і безперешкодно виїхати за кордон.

В окремих випадках члени комісії навіть ухвалювали рішення про термінове або безстрокове продовження інвалідності.

Свої послуги фігуранти оцінювали від $2 тис. до $10 тис. залежно від обсягу наданих послуг і кінцевого результату.

Правоохоронцям виявлено близько 600 фактів виготовлення підроблених медичних документів.

За місцем проживання та транспортних засобів фігурантів провели понад 40 санкціонованих обшуків, під час яких виявлено та вилучено:

обладнання для виготовлення підроблених документів;

чернетки;

печатки та штампи різних медичних установ;

акти огляду МСЕК;

бланки з підписами посадових осіб і відбитками відповідних печаток;

вже виготовлені документи тощо.

Залежно від виконуваної ролі всім зловмисникам вже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Усім їм загрожує тюремне ув’язнення.

Джерело : Нацполіція

