Беспилотники массово атакуют российский Смоленск, в результате чего в городе прогремела серия взрывов вечером в четверг, 11 сентября.

Взрывы в Смоленске — какие последствия

Как утверждают российские пропагандисты, атака беспилотников продолжается на ряд областей на территории РФ.

В частности, пишут о движении дронов в Брянске, Смоленске в направлении Тверской, Псковской и Ленинградской областей.

Российские паблики информируют, что дроны атакуют российский Смоленск РФ — зафиксировано попадание в заправку Лукойла.

Лукойл — это российская частная нефтяная компания, занимающая ключевую позицию в энергетическом секторе РФ.

Основные направления деятельности компании — разведка и добыча нефти и газа, а также производство и продажа нефтепродуктов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 296-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

