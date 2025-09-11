Безпілотники масово атакують російський Смоленськ, внаслідок чого у місті пролунала серія вибухів увечері у четвер, 11 вересня.

Вибухи у Смоленську – які наслідки

Як стверджують російські пропагандисти, атака безпілотників триває на низку областей на території РФ.

Зокрема, пишуть про рух дронів Брянську, Смоленську в напрямку Тверської, Псковської та Ленінградської областей.

Російські пабліки інформують, що дрони атакують російський Смоленськ РФ – зафіксовано влучання в заправку Лукойла.

Лукойл – це російська приватна нафтова компанія, що займає ключову позицію в енергетичному секторі РФ.

Головні напрямки діяльності компанії – розвідка та видобуток нафти та газу, а також виробництво та продаж нафтопродуктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 296-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

