Вибухи у російському Смоленську: місто під масованою атакою дронів
Безпілотники масово атакують російський Смоленськ, внаслідок чого у місті пролунала серія вибухів увечері у четвер, 11 вересня.
Вибухи у Смоленську – які наслідки
Як стверджують російські пропагандисти, атака безпілотників триває на низку областей на території РФ.
Зокрема, пишуть про рух дронів Брянську, Смоленську в напрямку Тверської, Псковської та Ленінградської областей.
Російські пабліки інформують, що дрони атакують російський Смоленськ РФ – зафіксовано влучання в заправку Лукойла.
Лукойл – це російська приватна нафтова компанія, що займає ключову позицію в енергетичному секторі РФ.
Головні напрямки діяльності компанії – розвідка та видобуток нафти та газу, а також виробництво та продаж нафтопродуктів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 296-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.