Контрразведка СБУ разоблачила супругов-агентов РФ, которые должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) в месте массового скопления украинских военных или на маршрутах их передвижения по городу.

Агенты РФ пытались взорвать военных: что известно

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел и задержали террористов в 5 утра, когда те направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.

— Исполнителями оказались завербованные РФ местный разнорабочий и его жена, которая работала кассиром на заправке. В поле зрения спецслужб врага пара попала, когда искала “легкие заработки” в Telegram-каналах, — говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что, обнаружив место скопления украинских военных, агенты согласовали цель с куратором и изготовили СВУ.

Сейчас смотрят

Во время закупки компонентов для взрывчатки они скрывали лица мотошлемами, чтобы избежать идентификации на камерах наблюдения.

Также фигуранты спрятали в канистре телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужб.

Такую видео-ловушку агенты должны были установить рядом с местом проживания украинских военных, чтобы отслеживать их приближение к точке запланированного теракта.

Оккупанты планировали затем дистанционно активировать СВП.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 15 , ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что контрразведка СБУ обнаружила еще одну супружескую пару , которая устанавливала видеокамеры с удаленным доступом для корректировки воздушных ударов России по Киеву.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.