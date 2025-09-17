Контррозвідка СБУ виявила двох агентів ФСБ, які встановлювали відеокамери з віддаленим доступом для коригування повітряних ударів Росії по Києву.

Агенти ФСБ коригували удари по Києву

Слідство встановило, що 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина були завербовані через телеграм-канали.

Вони орендували квартири за гроші ФСБ, куди ввозили відеообладнання для спостереження за ракетними та дроновими атаками в реальному часі.

Фігурантів цікавили координати української протиповітряної оборони, які вони передавали окупантам.

Подружжя подорожувало північними регіонами України, шукаючи житло поблизу об’єктів військової і критичної інфраструктури.

Пара встановлювала 4G-камери з віддаленим доступом на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків у Київській та Чернігівській областях та біля вузлових станцій Укрзалізниці та магістральних колій.

Працівники СБУ викрили та затримали агентів ФСБ саме під час встановлення відеокамери в квартирі поблизу оборонного об’єкта.

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спеціальні заходи проводили співробітники СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

