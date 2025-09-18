Контррозвідка СБУ викрила подружжя-агентів РФ, які мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) у місці масового скупчення українських військових або на маршрутах їх пересування містом.

Агенти РФ намагалися підірвати військових: що відомо

Співробітники СБУ завчасно розкрили ворожий задум і затримали терористів о 5 ранку, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

– Виконавцями виявилися завербовані РФ місцевий різнороб і його дружина, яка працювала касиркою на заправці. До поля зору спецслужб ворога пара потрапила, коли шукала “легкі заробітки” в Telegram-каналах, – йдеться в повідомленні.

У СБУ розповіли, що, виявивши місце скупчення українських військових, агенти узгодили ціль з куратором і виготовили СВП.

Зараз дивляться

Під час закупівлі компонентів для вибухівки вони приховували обличчя мотошоломами, щоб уникнути ідентифікації на камерах спостереження.

Також фігуранти сховали в каністрі телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужб.

Таку відеопастку агенти мали встановити поруч із місцем проживання українських військових, щоб відстежувати їхнє наближення до місця запланованого теракту.

Окупанти планували потім дистанційно активувати СВП.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 15 , ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ виявила ще одну подружню пару, яка встановлювала відеокамери з віддаленим доступом для коригування повітряних ударів Росії по Києву.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.