СБУ начала производство после того, как в кабинете мэра Львова Садового нашли прослушку
Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту обнаружения постороннего технического средства в рабочем кабинете городского главы Львова Андрея Садового.
СБУ о прослушивающем устройстве у мэра Львова
В СБУ рассказали, что сейчас сотрудники проводят все необходимые следственно-оперативные действия в помещении Львовского городского совета.
По информации Службы безопасности Украины, устройство планируют изъять и направить на проведение соответствующих экспертиз.
В настоящее время начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 359 (Незаконное использование специальных технических средств получения информации) действующего Уголовного кодекса Украины.
В то же время в Службе безопасности Украины не сообщили, действительно ли найденное в кабинете мэра Львова и изъятое техническое средство является прослушивающим устройством, как утверждал сам Садовой.
Недавно мэр Львова Андрей Садовой заявил, что обнаружил прослушивающее устройство в своем рабочем кабинете.
По его словам, в обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли SIM-карту, микрофон и карту памяти.
Городской глава Львова объяснил, что на прошлой неделе телефон начал виснуть, после чего его отдали в ремонт. Как утверждает Садовый, правоохранители должны выяснить, кому и зачем это нужно.