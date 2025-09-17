Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту обнаружения постороннего технического средства в рабочем кабинете городского главы Львова Андрея Садового.

СБУ о прослушивающем устройстве у мэра Львова

В СБУ рассказали, что сейчас сотрудники проводят все необходимые следственно-оперативные действия в помещении Львовского городского совета.

По информации Службы безопасности Украины, устройство планируют изъять и направить на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 359 (Незаконное использование специальных технических средств получения информации) действующего Уголовного кодекса Украины.

В то же время в Службе безопасности Украины не сообщили, действительно ли найденное в кабинете мэра Львова и изъятое техническое средство является прослушивающим устройством, как утверждал сам Садовой.

Недавно мэр Львова Андрей Садовой заявил, что обнаружил прослушивающее устройство в своем рабочем кабинете.

По его словам, в обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли SIM-карту, микрофон и карту памяти.

Городской глава Львова объяснил, что на прошлой неделе телефон начал виснуть, после чего его отдали в ремонт. Как утверждает Садовый, правоохранители должны выяснить, кому и зачем это нужно.

