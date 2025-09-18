Взрывы в Буче 18 сентября прогремели во время атаки вражеских БпЛА на Киевскую область.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник и пресс-служба ГСЧС Украины.

Взрывы в Буче 18 сентября: что известно

Взрывы в Буче прогремели, когда вражеский БпЛА попал в нежилую застройку.

Сейчас смотрят

В городе Буча из-за атаки БпЛА возник пожар в частном нежилом доме площадью 100 кв.м.

Повреждены рядом расположенный частный дом и автомобиль.

Спасателям удалось локализовать пожар.

Известно, что люди во время взрывов в Буче 18 сентября не пострадали.

Кроме Бучанского района, под прицелом вражеских беспилотников оказался и Бориспольский район.

Там в результате попадания БпЛА загорелись складские помещения.

Этот пожар также локализовали спасатели.

Все аварийные службы продолжают работать на местах происшествий для полной ликвидации последствий ночных обстрелов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 303-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.