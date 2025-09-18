Взрывы в Буче: из-за атаки дронов горел дом, еще один поврежден
Взрывы в Буче 18 сентября прогремели во время атаки вражеских БпЛА на Киевскую область.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник и пресс-служба ГСЧС Украины.
Взрывы в Буче 18 сентября: что известно
Взрывы в Буче прогремели, когда вражеский БпЛА попал в нежилую застройку.
В городе Буча из-за атаки БпЛА возник пожар в частном нежилом доме площадью 100 кв.м.
Повреждены рядом расположенный частный дом и автомобиль.
Спасателям удалось локализовать пожар.
Известно, что люди во время взрывов в Буче 18 сентября не пострадали.
Кроме Бучанского района, под прицелом вражеских беспилотников оказался и Бориспольский район.
Там в результате попадания БпЛА загорелись складские помещения.
Этот пожар также локализовали спасатели.
Все аварийные службы продолжают работать на местах происшествий для полной ликвидации последствий ночных обстрелов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 303-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.