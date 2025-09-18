Вибухи в Бучі 18 вересня пролунали під час атаки ворожих БпЛА на Київську область.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та пресслужба ДСНС України.

Вибухи у Бучі 18 вересня: що відомо

Вибухи в Бучі прогриміли коли ворожий БпЛА влучив у нежитлову забудову.

Зараз дивляться

У місті Буча через атаку БпЛА виникла пожежа в приватному не житловому будинку, площею 100 кв.м.

Пошкоджені поруч розташований приватний будинок та автомобіль.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.

Відомо, що люди під час вибухів у Бучі 18 вересня не постраждали.

Крім Бучанського району, під прицілом ворожих безпілотників опинився й Бориспільський район.

Там унаслідок влучання БпЛА зайнялися складські приміщення.

Цю пожежу також локалізували рятувальники.

Всі аварійні служби продовжують працювати на місцях подій для повної ліквідації наслідків нічних обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 303-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.