Вибухи в Бучі: через атаку дронів горів будинок, ще один пошкоджено
Вибухи в Бучі 18 вересня пролунали під час атаки ворожих БпЛА на Київську область.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та пресслужба ДСНС України.
Вибухи у Бучі 18 вересня: що відомо
Вибухи в Бучі прогриміли коли ворожий БпЛА влучив у нежитлову забудову.
У місті Буча через атаку БпЛА виникла пожежа в приватному не житловому будинку, площею 100 кв.м.
Пошкоджені поруч розташований приватний будинок та автомобіль.
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.
Відомо, що люди під час вибухів у Бучі 18 вересня не постраждали.
Крім Бучанського району, під прицілом ворожих безпілотників опинився й Бориспільський район.
Там унаслідок влучання БпЛА зайнялися складські приміщення.
Цю пожежу також локалізували рятувальники.
Всі аварійні служби продовжують працювати на місцях подій для повної ліквідації наслідків нічних обстрілів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 303-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.