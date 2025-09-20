В Кировоградской области мужчина во время проверки документов открыл стрельбу, его разыскивают правоохранители.

В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских

Правоохранители разыскивают мужчину, который в населенном пункте Песчаный Брод Новоукраинского района Кировоградской области начал стрельбу. В результате инцидента были ранены двое сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Кировоградской области.

Мужчина открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейского после того, как у местного жителя попросили документы на проверку.

В результате стрельбы начальник сектора реагирования патрульной полиции (СРПП) получил тяжелое огнестрельное ранение в живот, а его напарник — в руку. Нападающий скрылся с места происшествия.

Сейчас принимаются меры по задержанию нападающего. В регионе введена специальная полицейская операция.

