У Кіровоградській області чоловік під час перевірки документів розпочав стрілянину, його розшукують правоохоронці.

На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських

Правоохоронці розшукують чоловіка, який у населеному пункті Піщаний Брід Новоукраїнського району Кіровоградської області почав стрілянину. У результаті інциденту було поранено двох співробітників поліції, повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Кіровоградській області.

Чоловік відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейського після того, як у місцевого мешканця попросили документи на перевірку.

Зараз дивляться

Внаслідок стрілянини начальник сектору реагування патрульної поліції (СРПП) отримав важке вогнепальне поранення у живіт, а його напарника – у руку. Нападник втік з місця події.

На цей час вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.