В Киевском районе Одессы на военнослужащего во время исполнения служебных обязанностей было совершено нападение.

В Одессе напали на военнослужащего

Вечером 16 сентября 2025 года в Киевском районе Одессы во время проверки военно-учетных документов мужчина напал на военнослужащего с ножом, нанеся ранение.

— Вечером 16 сентября 2025 года в Киевском районе Одессы во время проведения мероприятий оповещения общей группой в составе представителя Национальной полиции и военнослужащих РТЦК и СП гражданину было выдвинуто законное требование предъявить военно-учетные документы. В ответ на это требование гражданин совершил побег и вооруженное нападение с применением ножа, нанеся военнослужащему проникающее ранение, — говорится в сообщении Одесского областного ТЦК и СП.

Отмечается, что правонарушителю после совершенного преступления удалось покинуть место происшествия.

Сейчас смотрят

Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

Инцидент был зафиксирован на бодикамеру военнослужащего. Материалы, включая видеофиксацию, будут переданы в правоохранительные органы для документирования правонарушения и проведения необходимых процессуальных действий.

— Применение оружия против военнослужащих, выполняющих служебные задачи в соответствии с действующим законодательством, является тяжким уголовным преступлением, квалифицируемым по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Такие действия не имеют и не могут иметь никаких оправданий, а ответственность за них строгая и неотвратимая, — отмечает Одесский областной ТЦК и СП.

К слову, 9 сентября в Луцке группа людей повредила авто ТЦК и полицейских ГУНП.

Фото: Одесский областной ТЦК

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.