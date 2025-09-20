В течение ночи россияне атаковали Украину сотнями ударных дронов Шахед, беспилотниками-имитаторами, а на рассвете запустили баллистические и крылатые ракеты.

Факты ICTV рассказывают, что известно о ночной атаке на Украину.

Массированная атака на Украину 20 сентября: что известно

Так, Шахеды и дроны-имитаторы в основном атаковали области на Левобережье Украины. Взрывы раздавались в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

