Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
Сотни Шахедов, баллистика и крылатые ракеты: массированная вражеская атака на Украину
В течение ночи россияне атаковали Украину сотнями ударных дронов Шахед, беспилотниками-имитаторами, а на рассвете запустили баллистические и крылатые ракеты.
Факты ICTV рассказывают, что известно о ночной атаке на Украину.
Массированная атака на Украину 20 сентября: что известно
Так, Шахеды и дроны-имитаторы в основном атаковали области на Левобережье Украины. Взрывы раздавались в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Сейчас смотрят
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.