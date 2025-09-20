Сегодня ночью, 20 сентября, во время массированной комбинированной атаки на Украину прогремели взрывы в Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Взрывы в Хмельницкой области сегодня, 20 сентября: что известно

По данным командования Воздушных сил, на Хмельницкую область летели российские крылатые ракеты. В области активно работала противовоздушная оборона.

По словам Сергея Тюрина, в результате ракетной атаки в Дунаевецкой общине во время ликвидации пожара одного из домов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1979 года рождения.

Двое местных жителей обратились к медикам за помощью, госпитализации не потребовались.

По состоянию на утро известно, что взрывами разрушены два дома и повреждены ориентировочно 20 жилых построек.

Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

