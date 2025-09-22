Беспилотники атаковали столицу Российской Федерации. Мощные взрывы в Москве прогремели вечером в понедельник, 22 сентября.

Взрывы в Москве 22 сентября: какие последствия атаки БпЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об атаке дронов в столице России. По его словам, якобы уничтожено семь беспилотников, которые пытались атаковать российский город.

Как утверждает мэр Москвы, якобы нет повреждений, однако отмечает, что российские экстренные службы работают на местах.

Российские Telegram отмечают, что взрывы были слышны в районах Павелецкого, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южного Бутово, Чертаново, Кунцево, Новых Черемушках, Хорошевском.

Утверждается, что воздушное пространство над Москвой было полностью закрыто, а в местных аэропортах объявлен план Ковер.

Также сообщается, что в Шереметьево задерживаются по меньшей мере девять рейсов, во Внуково – шесть, в Домодедово – три.

По последней информации, Министерство обороны Российской Федерации пока ничего не сообщило о перехвате беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

