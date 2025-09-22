Безпілотники атакували столицю Російської Федерації. Потужні вибухи у Москві прогриміли ввечері у понеділок, 22 вересня.

Вибухи у Москві 22 вересня: які наслідки атаки БпЛА

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив інформацію про атаку дронів у столиці Росії. За його словами, нібито знищено сім безпілотників, які намагалися атакувати російське місто.

Як стверджує мер Москви, нібито немає пошкоджень, проте зазначає, що російські екстрені служби працюють на місцях.

Російські Telegram зазначають, що вибухи було чути у районах Павелецька, Солнцево, Царициного, Очакового, Південного Бутового, Чертанового, Кунцевого, Нових Черемушках, Хорошівської.

Стверджується, що повітряний простір над Москвою був повністю закритим, а у місцевих аеропортах оголошено план Ковьор.

Також повідомляється, що у Шереметьєво затримуються щонайменше дев’ять рейсів, у Внуково – шість, у Домодєдово – три.

За останньою інформацією, Міністерство оборони Російської Федерації поки нічого не повідомило про перехоплення безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

