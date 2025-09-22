Кремль не должен жаловаться, если будет сбита хотя бы еще одна российская ракета или самолет, которые войдут без разрешения в воздушное пространство стран НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время обращения к России на заседании Совета безопасности ООН.

Глава МИД Польши предупредил РФ после нарушения воздушного пространства НАТО

По мнению Сикорского, если нарушения воздушного пространства стран НАТО со стороны России были несчастными случаями, то Москва могла бы сразу признать эти факты и попросить прощения.

Сейчас смотрят

Глава МИД Польши заявил, что ранее Российской Федерации потакали в подобных обстоятельствах, но не было никаких извинений — только ложь.

Сикорский считает, что Совет безопасности ООН обязан четко дать понять, что подобные провокации недопустимы.

Министр иностранных дел Польши утверждает, что страны НАТО не дадут России себя запугать.

По его словам, эти нарушения воздушного пространства вызывают подозрения, поскольку они являются эскалацией гибридной войны, которую Российская Федерация ведет против Запада уже много лет.

Он перечислил убийства политиков, журналистов и правозащитников, кибератаки на больницы и финансовые учреждения, поджоги, в частности в Польше, Великобритании и Литве, а также почтовые посылки с огнеопасными устройствами по всей Европе, кроме обычного шпионажа и дезинформации.

— Представителям России я хочу сказать следующее: мы знаем, что вас не волнует международное право, и вы не способны жить в мире со своими соседями. Ваш безумный национализм содержит в себе жажду господства, которая не утихнет, пока вы не осознаете, что эпоха империй закончилась, и что ваша империя не будет восстановлена, — сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что каждый удар беспилотника, нанесенный воинами Вооруженных сил Украины, приближает этот день.

Глава МИД Польши предупредил: если еще одна российская ракета или самолет войдут в воздушное пространство НАТО без разрешения, неважно намеренно или по ошибке, то будут сбиты.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.