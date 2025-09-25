Взрывы в Сумах прогремели во время обстрела российских войск. Армия РФ атаковала Сумы беспилотниками Италмас, в результате чего есть попадания.

Взрывы в Сумах 25 сентября 2025 – какие последствия

И. о. Сумского городского главы Артем Кобзарь подтвердил, что сегодня в городе прогремели четыре взрыва.

По предварительной информации, это были удары российскими дронами-камикадзе Италмас.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров рассказал, что попадания зафиксированы в Заречном и Ковпаковском районах.

Артем Кобзар поделился, что два беспилотника попали по территории частного предприятия.

Еще один дрон нанес удар по жилому сектору в Сумах, где выбито по меньшей мере 27 окон.

В то же время еще один прилет произошел рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета.

По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых. Но к медикам обратилась пожилая женщина с острой стрессовой реакцией – ей оказывают необходимую помощь на месте.

Как отмечается, к ликвидации последствий российской атаки в Сумах привлечены все необходимые службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 310-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ГВА

