Вибухи у Сумах прогриміли під час обстрілу російських військ. Армія РФ атакувала Суми безпілотниками Італмас, внаслідок чого є влучання.

Вибухи у Сумах 25 вересня 2025 – які наслідки

В. о. Сумського міського глави Артем Кобзар підтвердив, що сьогодні в місті пролунали чотири вибухи.

За попередньою інформацією, це були удари російськими дронами-камікадзе Італмас.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що влучання зафіксовані у Зарічному та Ковпаківському районах.

Артем Кобзар поділився, що два безпілотники влучили по території приватного підприємства.

Ще один дрон вдарив по житловому сектору в Сумах, де вибито щонайменше 27 вікон.

Водночас ще один приліт стався поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і поранених. Але до медиків звернулася літня жінка з гострою стресовою реакцією – їй надають необхідну допомогу на місці.

Як зазначається, до ліквідації наслідків російської атаки у Сумах залучені всі необхідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 310-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська МВА

