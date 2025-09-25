Вибухи у Сумах: РФ атакувала дронами Італмас, є влучання
Вибухи у Сумах прогриміли під час обстрілу російських військ. Армія РФ атакувала Суми безпілотниками Італмас, внаслідок чого є влучання.
Вибухи у Сумах 25 вересня 2025 – які наслідки
В. о. Сумського міського глави Артем Кобзар підтвердив, що сьогодні в місті пролунали чотири вибухи.
За попередньою інформацією, це були удари російськими дронами-камікадзе Італмас.
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що влучання зафіксовані у Зарічному та Ковпаківському районах.
Артем Кобзар поділився, що два безпілотники влучили по території приватного підприємства.
Ще один дрон вдарив по житловому сектору в Сумах, де вибито щонайменше 27 вікон.
Водночас ще один приліт стався поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради.
За попередніми даними, обійшлося без загиблих і поранених. Але до медиків звернулася літня жінка з гострою стресовою реакцією – їй надають необхідну допомогу на місці.
Як зазначається, до ліквідації наслідків російської атаки у Сумах залучені всі необхідні служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 310-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сумська МВА