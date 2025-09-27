Атака на Запорожье: под ударом был магазин АТБ, вспыхнул пожар, есть разрушения
В ночь на 27 сентября россияне атаковали Запорожье дронами-камикадзе — один из беспилотников попал в супермаркет АТБ возле автовокзала.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Атака на Запорожье 27 сентября: разрушенный АТБ
Командование Воздушных сил ВСУ 26 сентября в 22:59 сообщало, что в северной части Запорожья фиксировались российские дроны. Уже через 8 минут в городе прогремел взрыв. Впоследствии были еще взрывы.
По словам Ивана Федорова, почти в полночь враг атаковал Запорожье двумя беспилотниками. Под ударом оказался магазин АТБ, там произошел пожар. Возле АТБ обломками завалило и изуродовало легковую машину.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Пожарные, полицейские и взрывотехники работали всю ночь, разбирая завалы магазина.
В результате ночной вражеской атаки повреждены два многоэтажных дома и нежилые помещения. В настоящее время продолжается обследование мест попадания.
Также Иван Федоров сообщил, что вражеские дроны нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры. В результате атаки без света остались почти 9 тысяч абонентов Запорожья. В 4 часа утра более 95% абонентов были подключены к электроснабжению.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 312-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.