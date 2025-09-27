У ніч на 27 вересня росіяни атакували Запоріжжя дронами-камікадзе – один із безпілотників влучив у супермаркет АТБ поблизу автовокзалу.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 26 вересня: зруйнований АТБ

Командування Повітряних сил ЗСУ 26 вересня о 22:59 повідомляло, що в північний частині Запоріжжя фіксувалися російські дрони. Вже за 8 хвилин у місті пролунав вибух. Згодом ще були вибухи.

За словами Івана Федорова, майже опівночі ворог атакував Запоріжжя двома безпілотниками. Під ударом опинився магазин АТБ, там сталася пожежа. Біля АТБ уламками завалило та понівечило легкову автівку.

Попередньо, минулося без постраждалих. Пожежники, поліціянти та вибухотехніки працювали всю ніч, розбираючи завали магазину.

Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджені дві багатоповерхівки та нежитлові приміщення. Наразі тривають обстеження місць влучання.

Також Іван Федоров поінформував, що ворожі дрони вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури. Через атаку без світла залишилися майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя. О 4-й ранку заживлено понад 95% абонентів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 312-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

