Взрывы в Запорожье: враг атаковал город двумя дронами, разрушен магазин
Российские войска атаковали Запорожье ударными дронами Shahed, в результате чего вспыхнул пожар в ночь на 27 сентября.
Взрывы в Запорожье в полночь — какие последствия
Почти в полночь враг атаковал Запорожье двумя беспилотниками, подтвердил глава областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, вспыхнул пожар и разрушен магазин.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших в результате российской атаки в Запорожье.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 312-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА
