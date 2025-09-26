Российские войска атаковали Запорожье ударными дронами Shahed, в результате чего вспыхнул пожар в ночь на 27 сентября.

Взрывы в Запорожье в полночь — какие последствия

Почти в полночь враг атаковал Запорожье двумя беспилотниками, подтвердил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, вспыхнул пожар и разрушен магазин.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших в результате российской атаки в Запорожье.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 312-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

