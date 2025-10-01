РФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу города Балаклея Харьковской области, есть погибшая и пострадавшие.

Россия обстреляла жилой квартал в Балаклее

Вечером 1 октября РФ нанесла удар по центральной части города Балаклея, сообщает ГСЧС Украины. Ракета попала в землю возле жилой пятиэтажки. В результате взрыва произошел пожар: горели квартира на 5 этаже дома и легковые автомобили.

По предварительным данным, погибла 70-летняя женщина, еще 9 человек получили ранения. Информация уточняется.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и вогнеборцы местной пожарной команды.

К слову, около 02:00 1 октября в Харькове прогремели взрывы, враг атаковал областной центр и пригород управляемыми авиабомбами и ракетами. Следующие прозвучали – через двадцать минут.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 316-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

