Вибухи у Харкові: РФ атакувала КАБами та ракетами, шестеро поранених
Перші вибухи у Харкові прогриміли близько 02:00, коли ворог атакував обласний центр та передмістя керованими авіабомбами та ракетами. Наступні – за двадцять хвилин.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибухи у Харкові 1 жовтня: що відомо
За його словами, унаслідок вибухів у Харкові в Київському районі горіли торговельні павільйони на площі 2 800 кв.м.
У Салтівському районі зруйновано житловий будинок із подальшим займанням, а також сталася пожежа та руйнації гаражів на площі 350 кв.м.
Крім того, пошкоджено скління приватних будинків та аптеки.
Внаслідок вибухів у Харкові 1 жовтня постраждали шестеро людей.
Серед них – 80-річна та 41-річна жінки, а також чоловіки віком 34, 27, 25 та 21 рік.
Серед постраждалих – працівник поліції.
У чотирьох постраждалих вибухові поранення, їх шпиталізовано.
Ще один 21-річний чоловік отримав допомогу медиків на місці.
Як зазначили у ДСНС, пожежі локалізовані, тривають ліквідаційні роботи.
На місцях працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні вогнеборці.
Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин російських окупантів проти цивільної інфраструктури Харкова.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 316-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.