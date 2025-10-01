Перші вибухи у Харкові прогриміли близько 02:00, коли ворог атакував обласний центр та передмістя керованими авіабомбами та ракетами. Наступні – за двадцять хвилин.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові 1 жовтня: що відомо

За його словами, унаслідок вибухів у Харкові в Київському районі горіли торговельні павільйони на площі 2 800 кв.м.

У Салтівському районі зруйновано житловий будинок із подальшим займанням, а також сталася пожежа та руйнації гаражів на площі 350 кв.м.

Крім того, пошкоджено скління приватних будинків та аптеки.

Внаслідок вибухів у Харкові 1 жовтня постраждали шестеро людей.

Серед них – 80-річна та 41-річна жінки, а також чоловіки віком 34, 27, 25 та 21 рік.

Серед постраждалих – працівник поліції.

У чотирьох постраждалих вибухові поранення, їх шпиталізовано.

Ще один 21-річний чоловік отримав допомогу медиків на місці.

Як зазначили у ДСНС, пожежі локалізовані, тривають ліквідаційні роботи.

На місцях працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні вогнеборці.

Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин російських окупантів проти цивільної інфраструктури Харкова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 316-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС, Нацполіція

