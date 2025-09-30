Взрывы в Харькове начали раздаваться в 15:25. Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил о как минимум пяти прилетах вражеских дронов по городу.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Взрывы в Харькове сегодня, 30 сентября: что известно

По словам Игоря Терехова, в Киевском районе российский ударный дрон попал в землю. На данный момент — без пострадавших и разрушений.

В 16:11 и 16:13 прогремели еще два взрыва в Харькове. Предварительно, так же в Киевском районе.

В 16:15 и 16:18 городской глава сообщил о еще двух взрывах.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, зафиксирован прилет БпЛА типа Шахед. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Одновременно с взрывами в Харькове слышны взрывы и в Днепре, Сумах и Сумской области. В Сумской области вражеский удар пришелся по критической инфраструктуре, из-за чего в Конотопе, Шостке и районах не будет света.

23 сентября прогремели взрывы в Харькове — город подвергся массированной атаке Шахедов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 315-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

