Серия взрывов в Харькове: россияне обстреливают город дронами
Взрывы в Харькове начали раздаваться в 15:25. Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил о как минимум пяти прилетах вражеских дронов по городу.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Взрывы в Харькове сегодня, 30 сентября: что известно
По словам Игоря Терехова, в Киевском районе российский ударный дрон попал в землю. На данный момент — без пострадавших и разрушений.
В 16:11 и 16:13 прогремели еще два взрыва в Харькове. Предварительно, так же в Киевском районе.
В 16:15 и 16:18 городской глава сообщил о еще двух взрывах.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, зафиксирован прилет БпЛА типа Шахед. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Одновременно с взрывами в Харькове слышны взрывы и в Днепре, Сумах и Сумской области. В Сумской области вражеский удар пришелся по критической инфраструктуре, из-за чего в Конотопе, Шостке и районах не будет света.
23 сентября прогремели взрывы в Харькове — город подвергся массированной атаке Шахедов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 315-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.