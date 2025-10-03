Взрыв в Днепре прогремел вечером 3 октября после предупреждения об угрозе вражеских дронов в направлении города.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Взрывы в Днепре сегодня, 3 октября: что известно

Так, командование Воздушных сил в 20:22 предупредило о российских дронах на Днепр с юга.

Сейчас смотрят

Местные жители в соцсетях сообщили о взрыве в Днепре около 20:27.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в 20:46 сообщил, что силы противовоздушной обороны в небе уничтожили вражеский БПЛА.

Напомним, что сегодня ночью россияне атаковали Днепр и Днепропетровскую область ударными беспилотниками и ракетами. В небе над территорией области силам ПВО удалось сбить 13 дронов и две ракеты. В Днепре после ночных взрывов произошло возгорание.

Россияне также обстреляли дронами Шахтерскую и Межевскую общины. Там повреждены жилые дома. По Марганецкой общине вражеская армия нанесла удар FPV-дроном, а также обстреляла из тяжелой артиллерии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 318-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.