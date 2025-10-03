Вибух у Дніпрі пролунав після попередження про ворожі БпЛА
Вибух у Дніпрі пролунав ввечері 3 жовтня після попередження про загрозу ворожих дронів у напрямку міста.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Вибухи у Дніпрі сьогодні, 3 жовтня: що відомо
Так, командування Повітряних сили о 20:22 попередило про російські дрони на Дніпро з півдня.
Місцеві жителі у соцмережах повідомили про вибух у Дніпрі близько 20:27.
Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 20:46 повідомив, що сили протиповітряної оборони в небі знищили ворожий БпЛА.
Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни атакували Дніпро та Дніпропетровську область ударними безпілотниками та ракетами. У небі над територією області силам ППО вдалося збити 13 дронів та дві ракети. У Дніпрі після нічних вибухів сталося займання.
Росіяни також гатили дронами по Шахтарській та Межівській громадах. Там пошкоджені житлові будинки. По Марганецькій громаді ворожа армія вдарила FPV-дроном, а також гатила і з важкої артилерії.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 318-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.