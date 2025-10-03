Взрывы в Днепре и области сегодня ночью стали следствием ракетно-дроновой атаки РФ.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Взрывы в Днепре сегодня ночью: что известно

Пока ночью 3 октября раздавались взрывы в Днепре, защитники неба ликвидировали вражеские воздушные цели.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить над территорией области 13 дронов и две ракеты.

Несмотря на это, после взрывов в Днепре сегодня ночью произошло возгорание.

Еще утром спасатели тушили огонь.

Кроме того, в одном из поселков Днепровского района повреждены четыре частных дома.

Зафиксированы разрушения и в других районах.

Так, в Шахтерской общине Синельниковщины подверглась разрушениям пятиэтажка. В доме выбиты окна.

В Межевской общине, по которой россияне били утром 3 октября, загорелся дом местных жителей.

Неспокойно также было на Никопольщине.

По Марганецкой общине армия РФ ударила FPV-дроном, била и из тяжелой артиллерии.

Последствия этой атаки выясняются.

По уточненной информации, во время этих атак люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 318-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

