Взрывы в Днепре: РФ атаковала регион дронами и ракетами, произошли пожары
Взрывы в Днепре и области сегодня ночью стали следствием ракетно-дроновой атаки РФ.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Взрывы в Днепре сегодня ночью: что известно
Пока ночью 3 октября раздавались взрывы в Днепре, защитники неба ликвидировали вражеские воздушные цели.
Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить над территорией области 13 дронов и две ракеты.
Несмотря на это, после взрывов в Днепре сегодня ночью произошло возгорание.
Еще утром спасатели тушили огонь.
Кроме того, в одном из поселков Днепровского района повреждены четыре частных дома.
Зафиксированы разрушения и в других районах.
Так, в Шахтерской общине Синельниковщины подверглась разрушениям пятиэтажка. В доме выбиты окна.
В Межевской общине, по которой россияне били утром 3 октября, загорелся дом местных жителей.
Неспокойно также было на Никопольщине.
По Марганецкой общине армия РФ ударила FPV-дроном, била и из тяжелой артиллерии.
Последствия этой атаки выясняются.
По уточненной информации, во время этих атак люди не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 318-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сергей Лысак