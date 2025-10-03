В Павлограде взрыв: россияне запустили баллистику, есть повторная угроза
Взрыв в Павлограде Днепропетровской области прогремел после предупреждения о баллистике.
Об этом сообщают Факты ICTV.
Взрыв в Павлограде сегодня, 3 октября: что известно
Так, командование Воздушных сил ВСУ в 21:59 сообщило об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока. В 22:04 наши военные зафиксировали российскую ракету в направлении Павлограда.
Мониторинговые Telegram-каналы, которые отслеживают движение вражеских воздушных целей, сообщили о прилете по Павлограду и возможных повторных пусках ракет.
Также над городом фиксируется российский разведывательный дрон.
Павлоград на карте
Город Павлоград — является административным центром Павлоградского района и расположен к востоку от Днепра. В Павлоград ведет прямая дорога из Покровска Донецкой области.
Ранее президент Владимир Зеленский присвоил Павлограду звание города-героя Украины.
Напомним, что 22 сентября прогремел взрыв в Павлограде после сообщения об угрозе баллистики.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 318-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.