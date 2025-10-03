Взрыв в Павлограде Днепропетровской области прогремел после предупреждения о баллистике.

Взрыв в Павлограде сегодня, 3 октября: что известно

Так, командование Воздушных сил ВСУ в 21:59 сообщило об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока. В 22:04 наши военные зафиксировали российскую ракету в направлении Павлограда.

Мониторинговые Telegram-каналы, которые отслеживают движение вражеских воздушных целей, сообщили о прилете по Павлограду и возможных повторных пусках ракет.

Также над городом фиксируется российский разведывательный дрон.

Павлоград на карте

Город Павлоград — является административным центром Павлоградского района и расположен к востоку от Днепра. В Павлоград ведет прямая дорога из Покровска Донецкой области.

Ранее президент Владимир Зеленский присвоил Павлограду звание города-героя Украины.

Напомним, что 22 сентября прогремел взрыв в Павлограде после сообщения об угрозе баллистики.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 318-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

