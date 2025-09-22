Взрывы в Павлограде Днепропетровской области раздались днем ​​в понедельник, 22 сентября.

Об этом сообщают местные СМИ.

Взрывы в Павлограде сегодня: что известно

Отмечается, что звуки взрывов в Павлограде прозвучали в обед 22 сентября. Перед этим Воздушные силы ВСУ опубликовали сообщение-предупреждение о применении баллистического вооружения с востока страны.

Сейчас смотрят

Позже, около 14:10 в Воздушных силах объявили об окончании воздушной тревоги.

Пока неизвестно, где именно и из-за чего раздались звуки взрывов в Павлограде.

Напомним, несмотря на то, что в Нью-Йорке начинает работу Генеральная Ассамблея ООН, россияне осуществили новую ночную атаку на Украину.

В ночь на 22 сентября армия РФ атаковала Украину 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.