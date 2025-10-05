Ночью 5 октября россияне осуществили комбинированную атаку на Запорожье — враг бил дронами и управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщают спасатели ГСЧС.

Ночная атака на Запорожье 5 октября: что известно

По информации спасателей, из-за российской атаки по Запорожью в частном секторе горели жилые дома. Взрывами повредили многоэтажку, сгорели два легковых автомобиля.

К сожалению, в результате вражеской атаки на город один человек погиб, еще девять получили ранения.

Также спасатели потушили возгорание хвойной подстилки и двух производственных зданий. Психологи ГСЧС оказали помощь восьми людям, среди которых — один ребенок.

Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены. На местах попаданий работали все экстренные службы города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

