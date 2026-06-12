В ночь на 12 июня РФ массированно атаковала Шосткинскую общину Сумской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Шосткинскую общину 12 июня: что известно

По предварительным данным, российские войска атаковали один из объектов гражданской инфраструктуры в Шосткинской общине. Также значительным разрушениям и повреждениям подверглось трехэтажное нежилое здание.

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В результате атаки на Шосткинскую общину сегодня, 12 июня, погибла 44-летняя женщина.

Еще одна 33-летняя женщина получила тяжелые травмы. Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас все обстоятельства атаки на Шосткинскую общину 12 мая и масштабы разрушений уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 570-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

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