РФ массированно атаковала Шосткинскую общину: есть погибшая и тяжелораненая
В ночь на 12 июня РФ массированно атаковала Шосткинскую общину Сумской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Атака на Шосткинскую общину 12 июня: что известно
По предварительным данным, российские войска атаковали один из объектов гражданской инфраструктуры в Шосткинской общине. Также значительным разрушениям и повреждениям подверглось трехэтажное нежилое здание.
В результате атаки на Шосткинскую общину сегодня, 12 июня, погибла 44-летняя женщина.
Еще одна 33-летняя женщина получила тяжелые травмы. Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Сейчас все обстоятельства атаки на Шосткинскую общину 12 мая и масштабы разрушений уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 570-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумская ОВА