Вночі 5 жовтня росіяни здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя – ворог бив дронами та керованими авіабомбами.

Про це повідомляють рятувальники ДСНС.

Нічна атака на Запоріжжя 5 жовтня: що відомо

За інформацією рятувальників, через російську атаку по Запоріжжю у приватному секторі горіли житлові будинки. Вибухами побило багатоповерхівку, згоріло два легкові автомобілі.

На жаль, в наслідок ворожої атаки на місто одна людина загинула, ще дев’ять дістали поранення.

Також рятувальники загасили займання хвойної підстилки та двох виробничих будівель. Психологи ДСНС надали допомогу восьми людям, серед яких — одна дитина.

Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено. На місцях влучань працювали всі екстрені служби міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

