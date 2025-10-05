Атака на Запоріжжя: ворог завдав комбінованого удару, є жертва та поранені
Вночі 5 жовтня росіяни здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя – ворог бив дронами та керованими авіабомбами.
Про це повідомляють рятувальники ДСНС.
Нічна атака на Запоріжжя 5 жовтня: що відомо
За інформацією рятувальників, через російську атаку по Запоріжжю у приватному секторі горіли житлові будинки. Вибухами побило багатоповерхівку, згоріло два легкові автомобілі.
На жаль, в наслідок ворожої атаки на місто одна людина загинула, ще дев’ять дістали поранення.
Також рятувальники загасили займання хвойної підстилки та двох виробничих будівель. Психологи ДСНС надали допомогу восьми людям, серед яких — одна дитина.
Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено. На місцях влучань працювали всі екстрені служби міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.
