Сегодня, 12 июня, профессиональный праздник отмечают украинские работники фондовых рынков.

В мире на эту дату приходится ряд различных событий – это Всемирный день борьбы с детским трудом, Международный день шиитов, Международный день дубляжа, День Супермена, Международный день кашасы, День красной розы, Змеиный праздник и Международный день фалафеля.

Православная церковь в этот день чтит память святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского.

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Факты ICTV подробно расскажут об истории каждого из праздников 12 июня, а также о том, кто сегодня отмечает именины, какие народные приметы были распространены среди украинцев, что стоит и чего не стоит делать в этот день.

Какой сегодня церковный праздник – 12 июня 2026 года

Православные верующие чтят память преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского.

Преподобный Онуфрий Великий был египетским отшельником, который провел 60 лет в одиночестве, предаваясь молитвам и посту.

Преподобный Петр Афонский также был отшельником, который после плена и чудесного освобождения принял монашество и провел много лет в молитвах на горе Афон.

Какой сегодня, 12 июня 2026 года, день в Украине

В Украине отмечают День работника фондового рынка – довольно молодой профессиональный праздник, учрежденный в 2008 году.

Этот день посвящен специалистам, работающим с ценными бумагами – от сберегательных депозитов до облигаций и инвестиционных сертификатов.

Целью праздника является не только чествование их усердного труда, но и привлечение внимания к важной роли фондового рынка в привлечении инвестиционного капитала для развития рыночной экономики страны.

Кто празднует день ангела 12 июня 2026 года

В этот день свои именины отмечают мужчины и мальчики, носящие имена Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, а также женщины и девушки с именем Анна.

Что нельзя делать 12 июня 2026 года

Запрещено сквернословить и ссориться.

Не рекомендуется ложиться спать до полуночи. Согласно поверьям, если заснуть раньше этого времени, то все задуманные планы и мечты могут не осуществиться.

Нельзя рассказывать о снах. Считается, что рассказ о увиденном во сне может помешать его осуществлению.

Запрещено убивать змей. Этот день, который в народе называют Змеиным праздником, является временем, когда змеи особенно активны, их убийство, по легендам, грозит несчастьями.

Нельзя ничего поднимать с земли, особенно деньги.

Что можно делать сегодня

Этот день традиционно считается благоприятным для рыбалки. Наши предки часто ходили на водоемы, а затем готовили вкусную уху из улова.

Также 12 июня можно заниматься посадкой поздних овощей и вырывать сорняки на огороде, поскольку это считалось благоприятным временем для таких работ.

Важно также соблюдать традицию сеять зерно: до обеда сеяли светлое зерно (пшеницу, овес), а после обеда – темное (гречку), веря, что это гарантирует хороший урожай.

Народные приметы на 12 июня 2026 года

Ласточки высоко летают – дождя не будет.

Туман и роса вечером – в ближайшие дни ждите ясной погоды.

Облака белого цвета – возможен град.

Кузнечики громко стрекочут – к хорошей погоде.

Радуга на небе появилась – к жаркому июню.

Если бузина уже отцвела – осень будет поздней.

Золотое небо на западе предвещает сильный ветер, красное – жару.

Шиповник густо цветет – к суровой и снежной зиме.

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