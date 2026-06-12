Какой праздник 12 июня 2026 года и почему лучше засыпать после полуночи
Сегодня, 12 июня, профессиональный праздник отмечают украинские работники фондовых рынков.
В мире на эту дату приходится ряд различных событий – это Всемирный день борьбы с детским трудом, Международный день шиитов, Международный день дубляжа, День Супермена, Международный день кашасы, День красной розы, Змеиный праздник и Международный день фалафеля.
Православная церковь в этот день чтит память святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского.
Факты ICTV подробно расскажут об истории каждого из праздников 12 июня, а также о том, кто сегодня отмечает именины, какие народные приметы были распространены среди украинцев, что стоит и чего не стоит делать в этот день.
- Какой сегодня церковный праздник – 12 июня 2026 года
- Какой сегодня, 12 июня 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 12 июня 2026 года
- Что нельзя делать 12 июня 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 12 июня 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 12 июня 2026 года
Православные верующие чтят память преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского.
Преподобный Онуфрий Великий был египетским отшельником, который провел 60 лет в одиночестве, предаваясь молитвам и посту.
Преподобный Петр Афонский также был отшельником, который после плена и чудесного освобождения принял монашество и провел много лет в молитвах на горе Афон.
Какой сегодня, 12 июня 2026 года, день в Украине
В Украине отмечают День работника фондового рынка – довольно молодой профессиональный праздник, учрежденный в 2008 году.
Этот день посвящен специалистам, работающим с ценными бумагами – от сберегательных депозитов до облигаций и инвестиционных сертификатов.
Целью праздника является не только чествование их усердного труда, но и привлечение внимания к важной роли фондового рынка в привлечении инвестиционного капитала для развития рыночной экономики страны.
Кто празднует день ангела 12 июня 2026 года
В этот день свои именины отмечают мужчины и мальчики, носящие имена Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, а также женщины и девушки с именем Анна.
Что нельзя делать 12 июня 2026 года
- Запрещено сквернословить и ссориться.
- Не рекомендуется ложиться спать до полуночи. Согласно поверьям, если заснуть раньше этого времени, то все задуманные планы и мечты могут не осуществиться.
- Нельзя рассказывать о снах. Считается, что рассказ о увиденном во сне может помешать его осуществлению.
- Запрещено убивать змей. Этот день, который в народе называют Змеиным праздником, является временем, когда змеи особенно активны, их убийство, по легендам, грозит несчастьями.
- Нельзя ничего поднимать с земли, особенно деньги.
Что можно делать сегодня
Этот день традиционно считается благоприятным для рыбалки. Наши предки часто ходили на водоемы, а затем готовили вкусную уху из улова.
Также 12 июня можно заниматься посадкой поздних овощей и вырывать сорняки на огороде, поскольку это считалось благоприятным временем для таких работ.
Важно также соблюдать традицию сеять зерно: до обеда сеяли светлое зерно (пшеницу, овес), а после обеда – темное (гречку), веря, что это гарантирует хороший урожай.
Народные приметы на 12 июня 2026 года
- Ласточки высоко летают – дождя не будет.
- Туман и роса вечером – в ближайшие дни ждите ясной погоды.
- Облака белого цвета – возможен град.
- Кузнечики громко стрекочут – к хорошей погоде.
- Радуга на небе появилась – к жаркому июню.
- Если бузина уже отцвела – осень будет поздней.
- Золотое небо на западе предвещает сильный ветер, красное – жару.
- Шиповник густо цветет – к суровой и снежной зиме.