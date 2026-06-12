За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 199 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 77 авиационных ударов, сбросив 200 управляемых авиабомб.

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Кроме того, привлек для поражения 6 356 дронов-камикадзе и совершил 2 545 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 570-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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